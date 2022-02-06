برنامج تدريبي عن أهم العمليات الموسمية لطوائف النحل بجازان

افتتح مدير إدارة الزراعة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، البرنامج التدريبي "العمليات الموسمية لطوائف النحل"، والتي أقامها مركز التدريب الزراعي بجازان، لمدة ثلاثة أيام بمحافظة جدة، بحضور عدد من منسوبي ومنسوبات الوزارة من ذوي الاختصاص.



وأوضح "الصاعدي" أن البرنامج التدريبي هو واحد من مشاريع تعزيز قدرات الوزارة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف"، واحتوى البرنامج على "العمليات الموسمية لطوائف النحل" والتي ألقاها رئيس الجمعية التعاونية للنحالين بمنطقة مكة المكرمة، خالد بن بخت المطرفي، بحضور مشرف الدورة، أحمد خواجي، ومدير الثروة النباتية بفرع منطقة مكة المكرمة، المهندس وسيم المحلبدي.

واحتوى البرنامج على عدد من المحاضرات تطرقت إلى "أفراد طائفة النحل ودورة حياتها"، و"المقارنة بين خلايا النحل البلدية والحديثة"، وإلى "تغذية طوائف النحل الجديد"، بالإضافة إلى "الأعمال الداخلية والخارجية للشغالات من النحل"، وإلى "تشخيص أمراض وآفات النحل".

وسلط البرنامج التدريبي الضوء على تربية النحل وأسس اختيار سلالته المناسبة، والمواصفات والمعايير الواجب مراعاتها عند الكشف على الخلايا، وأهمها: الالتزام باللباس الواقي للنحالين، مستعرضةً أهم الآفات والأمراض الشائعة التي تصيب وتهاجم النحل، من خلال التعريف والتشخيص والعلاج والبدائل والتغذية.