مركز النادر للصقور يوقع عقد شراكة مع "علامة" لإدارة حسابات التواصل

لرفع مستوى الخدمات المقدمة لعملائه بجودة عالية

وقّع مركز النادر للصقور بالمنطقة الغربية، عقد شراكة إستراتيجية مع شركة "علامة 360" لإدارة حسابات التواصل الاجتماعي، لما لها من دور فعال لخدمة عملاء ومتابعي قنوات التواصل لمركز النادر للصقور.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، علي بخاري، إن عقد الشراكة الإستراتيجية التجارية مع مركز النادر، لتحقيق أهداف المركز في رفع مستوى الخدمات المقدمة لعملائه بجودة عالية.

وأضاف أن مثل هذه الشراكات تأتي لدعم الموروث الشعبي والتاريخي لمحبي هواية الصقور.

من جانبه، أعرب مدير العلاقات العامة والإعلام بمركز النادر للصقور، سلطان القحطاني، عن امتنانه لرئيس مجلس الإدارة، بخصوص هذه الشراكة التي يتطلع لمستقبلها المشرق، وخصوصًا بأن شركة علامة 360 من الشركات المميزة في المملكة التي سخرت إمكاناتها لخدمة المجتمع.

ورحب "القحطاني"، بجميع الشراكات والمبادرات التي تخدم هذه الهواية ومحبيها في المملكة بشكل عام والمنطقه الغربية بشكل خاص.