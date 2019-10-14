"رينارد": سنخوض مواجهة تاريخية أمام منتخب فلسطين .. و"عطيف": "الصناعية" لن تعيقنا

وصف رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة الأخضر أمام منتخب فلسطين في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة والتي تقام مساء الغد بالتاريخية.
وقال في المؤتمر الصحفي: "مباراتنا أمام منتخب فلسطين ستكون تاريخية، كما ستكون صعبة، فنحن سنلعب أمام منتخب مميز على أرضه وبين جماهيره".
وعن الكثافة الجماهيرية المتوقع حضورها قال: "لدينا القدرة على اللعب تحت أي ظروف، حيث إن لاعبي الأخضر معتادون على مثل هذه الأجواء التي تشهد كثافة الحضور الجماهيري للمنافس".
وتطرق رينارد للاعبين المصابين وقال: "سلمان الفرج وجميع عناصر المنتخب جاهزون للمباراة".
من جهته قال عبدالله عطيف عن المواجهة: "تنتظرنا مباراة صعبة أمام منتخب متطور وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية".
وعن اللعب في أرضية صناعية قال: "الأرضية الصناعية لن تعيقنا".
وصف رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة الأخضر أمام منتخب فلسطين في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة والتي تقام مساء الغد بالتاريخية.
وقال في المؤتمر الصحفي: "مباراتنا أمام منتخب فلسطين ستكون تاريخية، كما ستكون صعبة، فنحن سنلعب أمام منتخب مميز على أرضه وبين جماهيره".
وعن الكثافة الجماهيرية المتوقع حضورها قال: "لدينا القدرة على اللعب تحت أي ظروف، حيث إن لاعبي الأخضر معتادون على مثل هذه الأجواء التي تشهد كثافة الحضور الجماهيري للمنافس".
وتطرق رينارد للاعبين المصابين وقال: "سلمان الفرج وجميع عناصر المنتخب جاهزون للمباراة".
من جهته قال عبدالله عطيف عن المواجهة: "تنتظرنا مباراة صعبة أمام منتخب متطور وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية".
وعن اللعب في أرضية صناعية قال: "الأرضية الصناعية لن تعيقنا".