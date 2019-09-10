بعد شكاوى تسعيرات المقاصف .. "تعليم جازان": اشترطنا "سعر السوق"

"عطيف" لـ "سبق": إدارة خدمات الطلاب تقوم بجولات على المدارس

أكّد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان يحيى عطيف؛ لـ "سبق"، أن الشرط الأول من وثيقة عقد تشغيل المقاصف المدرسية ينص على القيام بإعداد ما يحتاج إليه الطلاب من مأكولات ومشروبات وبيعها بسعر لا يزيد على سعر السوق، إن لم يكن أقل، وذلك حسب الأصناف الواردة في لائحة الاشتراطات الصحية.

جاء ذلك على خلفية تصاعد شكاوى من تسعيرة المقاصف المدرسية في عدد من مدارس جازان.

وقال "عطيف": تقوم إدارة خدمات الطلاب والصحة المدرسية بجولات على المدارس؛ للتأكّد من هذا الأمر في جانبيه الإداري والصحي، ويمكن أيضاً لمدير المدرسة اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ملاحظته وجود مخالفات في العقد أثناء اليوم الدراسي.

يُشار إلى أن الشكاوى تكررت من ازدياد أسعار السلع الغذائية في المقاصف المدرسية، وتتواصل حتى مع مطلع العام الدراسي، إذ إن أسعار بعض الأصناف تزداد أسعارها ١٠٠ % عن خارج المدرسة.