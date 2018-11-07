اللواء "المطرفي" ينقل تعازي وزير الداخلية لأسرة الجندي "الحارثي" بالطائف

توفيَ إثر حادث مروري أمس الثلاثاء

نقل مدير عام الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء سالم المطرفي، تعازي ومواساة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لذوي الجندي أول متعب بن سعد الحارثي، من أفراد الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان قد توفي الجندي أول متعب بن سعد الحارثي صباح يوم أمس الثلاثاء، إثر حادث مروري بمحافظة الطائف.

