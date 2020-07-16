لا مثيل لها منذ 200 عام.. هطول أمطار غزيرة على باليرمو

السكان العالقون في النفق اضطروا للسباحة للخروج منه

هطلت أمطار غزيرة جدًا على باليرمو في جزيرة صقلية الإيطالية، وخلال ساعتين فقط، هطل المعدل السنوي من المطر على المدينة.



ووفق وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، قال عمدة المدينة ليولوكا أورلاندو: هطول الأمطار كان الأسوأ منذ 200 عام، ولم يتوقع أحد مثل هذه الأمطار، لذلك لم تصدر السلطات تحذيرًا من العاصفة.



وأضاف: مستويات المياه في بعض أجزاء المدينة وصلت إلى أسطح السيارات، وفي أقل من ساعتين سقط أكثر من متر من الأمطار في باليرمو.



وأردف العمدة: لو قامت السلطات في الوقت المطلوب، بإعلان المستوى الأحمر من الخطر في حالة الطقس، فإن كل الإجراءات اللازمة كانت ستصبح أكثر نشاطًا.



وأشارت الوكالة إلى أن السكان الذين علقوا في النفق أثناء هطول الأمطار، اضطروا للسباحة للخروج منه. وأشارت إلى وفاة شخصين، لم يتمكنا من الخروج من السيارة خلال وقوعها في مياه الفيضانات.