تنظيم الحمدين يتسبّب في إغلاق حساب مستشار سعودي في تويتر

بعد إشادة "سبق" بتغريداته التي فضحت مخططات الجماعات الإرهابية

أغلقت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" حساب المستشار والباحث في شؤون الجماعات المتطرفة الشيخ نايف بن محمد العساكر، بعد أن أغاظت إشادة "سبق" للمغرد العساكر تنظيم الحمدين ومن ينتسب لهذا التنظيم، الذي يعد الداعمَ الأكبر والمموّل الأول لكل التنظيمات الإرهابية التي أحدثت محنًا ومصائب واستحلّت دماء الأطفال والشيوخ الكبار والنساء وهتكت أعراض الحرائر في عدد من الدول العربية، وتحديدًا التي أوقدت فيها نار الفتنة والصراعات المذهبية والقبلية والعرقية.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا قبل أيام وعنوانه: "تغريدات العساكر تفضح مكر المثلث الإرهابي "إيران وتركيا وقطر", وتناول الخبر فضح مخططات الجماعات الإرهابية التي تأتي في مقدمتها الإخوان والحوثي ومن دعمهم من إيران وتركيا وقطر؛ في استهداف المملكة العربية السعودية، وتفريق لحمتها بين الشعب والقيادة، وزرع الفتنة في المملكة والمنطقة.

وبعد دقائق من نشر الخبر قامت شركة تويتر بإقفال حساب المستشار نايف العساكر؛ الأمر الذي استاء منه كثير من السعوديين المخلصين لدينهم ووطنهم، وطالبوا بإعادة الحساب من جديد؛ لوصفهم المستشار نايف العساكر بالمواطن المحب لدينه ووطنه وقيادته وشعبه، وبقلمه يفضح مكر هؤلاء المفسدين في الأرض.

يُذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، تقفل حسابات الأشخاص الذين عليهم بلاغات من قبل مرتاديها حتى لو كان البلاغ غير صحيح؛ وهذا ما فعلت أجندة تنظيم الحمدين الإرهابية بعد ثبوت حقيقتهم أمام الملأ وفضح مكرهم وإعلان جرائمهم.