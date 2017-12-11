وسم "#السينما_في_السعودية" يقفز إلى قائمة الترند في أقل من ٣ ساعات

نشط عالمياً بـ"تويتر" وتوقعات بمناقشة صداه اقتصادياً واجتماعياً ودينياً

قفز وسم "#السينما_في_السعودية" ضمن قائمة الوسوم المتداولة عالمياً، خلال أقل من ثلاث ساعات على إعلان السعودية منح تصاريح إنشاء دور للسينما.

واعتلى الوسم قائمة الترند العالمي كأكثر الوسوم مناقشة وتغريداً، ولايزال الوسم نشطاً حتى الآن ونزل من المركز الأول إلى الثاني ويشهد نقاشاً على مستوى العالم.

ويتوقع، مع تصدر هذا الوسم الترند العالمي، أن تُفرد الصحافة العالمية مواضيع وتحليلات للقرار من جوانب اقتصادية واجتماعية ودينية مثل ما فعلت مع قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.