تحديث "جوجل كروم" يعمل حتى لو انقطع الإنترنت

تقنية تدعم ملفات "FTP" على تطبيقات الويب المتطورة

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثاً على النسخة التجريبية لمتصفحها للإنترنت "جوجل كروم"، الذي يأتي بتقنيات حتى لو انقطع الإنترنت.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصّص تقريراً يكشف فيه طرح "جوجل كروم" تقنيات جديدة، التي تسمح لأول مرة بالعثور على الملفات غير المتصلة بالإنترنت.

وستدعم تلك التقنية ملفات "FTP"، التي تعمل على تطبيقات الويب المتطورة من مقاطع فيديو وملفات أخرى، التي سيمكن تحميلها حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت.

وسيعمل تحديث "كروم 80" الجديد على فهرسة المحتوى، الذي يتيح لتطبيقات الويب المتقدمة، سرد جميع المحتوى الخاص بها من دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

وأوضحت "جوجل"، أنها ألغت طريقة نقل الملفات القديمة وغير الآمنة، التي تحد المتصفح أكبر من عرض قوائم الدليل وتنزيل الملفات غير اتصالات غير مشفرة.

وبات الإصدار التجريبي من "كروم 80" متاحاً على نظام تشغيل "أندرويد" و"كروم أو إس" و"لينوكس" و"ماك أو إس" و"ويندوز"، ومن المتوقع أن تتم إضافتها إلى النسخة النهائية في غضون أسابيع.