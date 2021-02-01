"أرامكو" تحدد أسعار البروبان والبيوتان لشهر فبراير

بارتفاع قدره 55 دولارًا للطن مقارنة بأسعار يناير

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر فبراير 2021.

ورفعت "أرامكو" أسعار عقود البروبان لشهر فبراير 2021 إلى 605 دولارات للطن؛ بارتفاع قدره 55 دولارًا للطن مقارنة بأسعار شهر يناير 2021.

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01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442 01:21 PM

بارتفاع قدره 55 دولارًا للطن مقارنة بأسعار يناير

"أرامكو" تحدد أسعار البروبان والبيوتان لشهر فبراير

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر فبراير 2021.

ورفعت "أرامكو" أسعار عقود البروبان لشهر فبراير 2021 إلى 605 دولارات للطن؛ بارتفاع قدره 55 دولارًا للطن مقارنة بأسعار شهر يناير 2021.

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