سفارة المملكة في كازاخستان تناشد مواطنيها الابتعاد عن أماكن التجمعات

السلطات الكازاخية أعلنت حالة الطوارئ في مدينة ألما آتا ومنطقة مانغستاو

دعت سفارة المملكة في كازاخستان، جميع المواطنين السعوديين الموجودين في جمهورية كازاخستان، إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر اليوم: تهيب السفارة بجميع المواطنين السعوديين الموجودين في جمهورية كازاخستان، الابتعاد عن أماكن التجمعات، علماً أن السلطات الكازاخية أعلنت حالة الطوارئ في مدينة ألما آتا ومنطقة مانغستاو اعتباراً من الساعة ١:٣٠ يوم ٢٠٢٢/١/٥ إلى الساعة ٠٠:٠٠ يوم ٢٠٢٢/١/١٩.

وأعلنت السلطات الكازاخية حالة الطوارئ في مدينة ألما آتا ومنطقة مانغستاو، واستؤنفت صباح اليوم الأربعاء الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ألماتي؛ أكبر مدن كازاخستان، حيث اقتحم المتظاهرون مبنى البلدية.

وحسبما أفادت وكالة "نوفوستي"، اشترك المتظاهرون مع عناصر الشرطة في وسط ألما آتا، كما أنهم أوقفوا وضربوا عددًا من العناصر الأمنية في المدينة.

وحاولت الشرطة باستخدام وسائل خاصة، بما في ذلك القنابل الصوتية، وقف تقدم حشود من المتظاهرين المسلحين بالهراوات، في وسط المدينة، لكنهم تمكنوا من الوصول إلى الساحة أمام البلدية وبدأوا اقتحامه، حسبما أظهرت مقاطع فيديو متداولة.

وسُمع دوي إطلاق نار في وسط ألما آتا، وغادر رجال الشرطة المنطقة المحيطة بمبنى البلدية بعدما اقتحمه المتظاهرون وأضرموا النار فيه، فيما شوهد شرطيون وهم يرتدون ملابس مدنية ويغادرون الساحة أمام البلدية في سيارات أجرة.