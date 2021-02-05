إغلاق طريق "الهدا" احترازياً بسبب الأمطار

محافظة الطائف تشهد هطولاً منذ ظهر اليوم

أعلنت الجهات المعنية إغلاقاً مؤقتاً لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق "الهدا" إغلاقاً مؤقتاً احترازيّاً، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

يُشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ ظهر اليوم وحتى الآن أمطاراً تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة.

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05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442 03:53 PM

محافظة الطائف تشهد هطولاً منذ ظهر اليوم

إغلاق طريق "الهدا" احترازياً بسبب الأمطار

سعود الدعجاني

الطائف

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أعلنت الجهات المعنية إغلاقاً مؤقتاً لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق "الهدا" إغلاقاً مؤقتاً احترازيّاً، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

يُشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ ظهر اليوم وحتى الآن أمطاراً تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة.

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