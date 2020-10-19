"ابن فرحان" يستقبل أمين عام مجلس التعاون الخليجي ويبحثان تعزيز العمل الخليجي

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.