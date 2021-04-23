انسحاب فريقي "النصر" و"السيب" العماني من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2021

اطلعت اللجنة الفرعية لجائحة كوفيد-19 في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأكيد الاتحاد العماني لكرة القدم، انسحاب فريقي النصر والسيب من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2021.
واطلعت اللجنة الفرعية أيضاً على إيقاف كافة النشاطات الرياضية الدولية والمحلية في البلاد، واعتبرت أن هنالك ظروفاً استثنائية بخصوص جائحة كوفيد-19 في عمان؛ مما يفرض حالة الظروف الاستثنائية.
بسبب إيقاف كافة النشاطات الرياضية الدولية والمحلية في السلطنة
اطلعت اللجنة الفرعية لجائحة كوفيد-19 في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأكيد الاتحاد العماني لكرة القدم، انسحاب فريقي النصر والسيب من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2021.
واطلعت اللجنة الفرعية أيضاً على إيقاف كافة النشاطات الرياضية الدولية والمحلية في البلاد، واعتبرت أن هنالك ظروفاً استثنائية بخصوص جائحة كوفيد-19 في عمان؛ مما يفرض حالة الظروف الاستثنائية.