موجز سبق الأسبوعي: خطاب ملكي.. وتصريح لولي العهد.. وثلوج في تبوك.. وكشف ملابسات إطلاق استراتيجية الرياض

شهد إعلان الداخلية إعادة الاحترازات.. وحادث اقتحام مسجد بجنوب جدة

شهد الأسبوع الماضي، أحداثًا حافلة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، ومن أبرز هذه الأحداث المحلية الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمجلس الشورى، وتصريح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات.



كما شهد الأسبوع إعلان الداخلية بإعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن، وحادث اقتحام قائد مركبة لمسجد بجنوب جدة، فيما شهدت الأحداث الدولية تسريب وثيقة تكشف عن توجيه إيراني لتهريب "الحوثي"، مشيرة إلى أنه قد يكون فارق الحياة، ومظاهرات في عدة ولايات بالسودان واستخدام الشرطة لقنابل الغاز والصوت.



في التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع:



خادم الحرمين يبارك مشروعات ولي العهد المستقبلية ويشكر المواطنين والمقيمين والعاملين في مواجهة كورونا

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، - عبر الاتصال المرئي - أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

https://sabq.org/qj3YN8



ولي العهد: النظام يُسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية

صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقًا لما يقضي به نظامه؛ بأن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدورًا، والتي جرى الإعلان عنها سابقًا.

https://sabq.org/TZkHwz



متحدث الصحة: نسبة متحور أوميكرون في السعودية تتزايد

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن دول العالم تشهد موجة ارتفاعات لحالات فيروس كورونا غالبها مرتبط بالمتحور أوميكرون

https://sabq.org/Z6bvCS



الداخلية تعلن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن

أعلنت وزارة الداخلية، إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليّات، وذلك ابتداءً من الساعة 00 : 7 من صباح الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ؛ الموافق 30 ديسمبر 2021م.

https://sabq.org/4r6Hkh



"مرور جدة" يباشر حادث اقتحام قائد مركبة لمسجد

مرور جدة باشر يوم الاثنين الماضي، حادث مركبة اصطدمت بمرفق عام، نتج عنه إصابة (5) أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

https://sabq.org/VCRzLw



خبر إطلاق استراتيجية الرياض لا يمت للحقيقة بصلة

صدر التوجيه بفصل مدير الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض والتحقيق مع كل من له علاقة حيال ما نشر حول قرار مجلس إدارة الهيئة بإطلاق استراتيجية مدينة الرياض 2030 في خبر غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة.

https://sabq.org/fNk8F2



"الداخلية": عقوبة عدم لبس الكمامة ألف ريال.. وقد تتضاعف إلى 100 ألف

أكدت وزارة الداخلية أن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

https://sabq.org/TN3b8B



تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت التي ما زالت متأثرة من إجراءات كورونا

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program -أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص- مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 1 يناير 2022م إلى 31 مارس 2022م.

https://sabq.org/3knS5V



تعليمات وقائية: منع تقديم المعسل والشيشة في الأماكن المغلقة

منعت البروتوكولات الوقائية، تقديم المعسل والشيشة في الأماكن المغلقة، والاقتصار على تقديمها في الأماكن المفتوحة فقط.

ودعا الموقع الرسمي لوقاية، للرجوع إلى البروتوكولات الخاصة بتقديم خدمة الشيشة والمعسل.

https://sabq.org/MQHBbj



استمرار العمل بالمسارات الافتراضية في صحن المطاف

أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، عن استمرار العمل بالمسارات الافتراضية في صحن المطاف وزيادة عدد المصليات المخصصة لأداء سنة الطواف، بما يمكن المعتمرين من أداء مناسكهم بيسر مع تحقيق الإجراءات الاحترازية.

https://sabq.org/S3MYWC



قرارات لتوطين المهن الفنية الهندسية والقانونية والتخليص الجمركي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن البدء في تطبيق قرارات التوطين لأربعة قطاعات مهمة في سوق العمل السعودي، تشمل توطين مهن: "أنشطة التخليص الجمركي"، و"مدارس تعليم قيادة المركبات"، و"المهن الفنية الهندسية"، و"المهن القانونية"، ابتداءً من الخميس 26 / 5 / 1443هـ الموافق 30 / 12 / 2021م في جميع أنحاء المملكة.

https://sabq.org/Dc9w3f



"التحالف" ينشر صورًا تثبت استحداث الحوثيين لمركز جمارك داخل معسكر السوادية

نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن بعض الصور التي تثبت استحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية كدروع بشرية، واستخدامها اليوم للمعسكر في إطلاق صاروخين باليستيين من داخل المعسكر باتجاه محافظة شبوة.

https://sabq.org/s2CgQj



وثيقة مسربة تكشف عن توجيه إيراني لتهريب "الحوثي"

كشفت وثيقة مسربة، عن صدور توجيه من الخارجية الإيرانية، بتهريب زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي من صنعاء إلى إيران؛ وذلك حفاظًا على سلامته، ولما فيه مصلحة النظام الحاكم في طهران؛ بحسب ما جاء في الوثيقة المسربة التي تداولها يمنيون على نطاق واسع؛ وذلك بعد تكبّد الحوثيين خسائر فادحة من جراء عمليّات قوات التحالف.

https://sabq.org/V7W4ch



"متحدث التحالف" يؤكد: نسامح ولا ننسى.. وإن غضبنا أوجعنا

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، أن مبادرة المملكة العربية السعودية لحل أزمة اليمن ما زالت مطروحة، وقال: "نسامح ولا ننسى وإن غضبنا أوجعنا".

https://sabq.org/KGYN3r



"كورونا" تغلق مجمعين أكاديميين بجامعة الباحة

تسبب الاشتباه بظهور حالات كورونا في إغلاق المجمع الأكاديمي بـ"القزة" للبنات، وتعليق الحضور فيه، وتحويل جميع الاختبارات إلى "عن بُعد" بدءًا من بعد غدٍ الاثنين، فيما تُرحّل اختبارات الغد الأحد إلى يوم الخميس 3 جمادى الآخرة.

https://sabq.org/8CNzcG



فيديو.. الثلوج تغطي جبل اللوز في تبوك

شهدت قمة جبل اللوز في تبوك إقبالاً كبيرًا من أهالي المنطقة والمناطق حولها للاستمتاع بالأجواء مع تساقط الثلوج.

واكتسى المكان تمامًا باللون الأبيض منذ ساعات الصباح الباكر حيث بدأ تساقط الثلوج منذ التاسعة والنصف صباحًا وفق تنبيه الأرصاد.

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