بدء القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول بـ"كلية المسجد النبوي"

دعت الراغبين في الالتحاق للاطلاع على الشروط واستكمال البيانات

أعلنت كلية المسجد النبوي عن فتح التسجيل الإلكتروني الإلحاقي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٢هـ ابتداءً من اليوم وحتى الأحد المقبل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للكلية.

وبينت أن القبول يشمل أقسام الشريعة، والقرآن وعلومه، والعقيدة، واللغة العربية، ودعت الراغبين في الالتحاق ببرامجها إلى الاطلاع على الشروط واستكمال تعبئة نماذج البيانات.