النصر والأهلي "كلاسيكو" فارق النقطة .. والفيحاء طوق نجاة التعاون للهروب من القاع

في جولة المنعطف الأهم من دوري المحترفين

تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بمواجهتين.



يستضيف التعاون ( المركز 14 - 10 نقاط ) نظيره الفيحاء ( السادس - 17 نقطة ) ، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة .



التعاون يسعى للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور ، والعودة لسكة الانتصارات، وبالتالي الاقتراب أكثر من مناطق الأمان .



في المقابل يأمل الفيحاء تخطي عقبة مستضيفه والعودة لمربع الكبار.



وفي جدة، وتحديدًا على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل، يحل النصر (التاسع - 14 نقطة) ضيفًا على نظيره الأهلي (السابع - 15 نقطة).



قمة الجولة 13 من الدوري في "كلاسيكو" الكبار، ولقاء عنوانه مصالحة الجماهير.



ظروف النصر الفنية وخصوصًا بعد الاستغناء عن خدمات هداف الفريق المغربي "حمدالله" ربما تغري الأهلي الطامح هو الآخر في نقاط اللقاء.



"فارق النقطة" يشعل مواجهة الطرفين، لذا من المتوقع أن تكون الإثارة والندية حاضرة حتى آخر دقيقة من عمر المباراة.