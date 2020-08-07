تنبيه لـ "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران حتى الثامنة مساءً

تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 01:14 PM

تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

تنبيه لـ "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران حتى الثامنة مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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