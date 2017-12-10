مكة .. انفجار إطار مركبة معلمات يصيب اثنتين بجروح خفيفة

حادث انقلاب وقع أثناء توجههما للعمل فجراً على طريق الساحل القديم

أُصيبت معلمتان وسائقهما بإصابات خفيفة ومتوسطة إثر انقلاب المركبة التي كانت تقلهما فجر اليوم الأحد نتيجة انفجار إطار مركبتهما على طريق الساحل القديم: مكة - الليث، في أثناء توجههما إلى مدرستهما بقرية طفيل - شمالي محافظة الليث.

وتمّ نقلهما عن طريق الهلال الأحمر السعودي الذي باشر الحادث، إلى مستشفى النور التخصُّصي بمكة المكرمة، لتلقي العلاج.

وبحسب شهود عيان، أن أسباب انقلاب المركبة التي كانت تقل المعلمتين من نوع "جيب كيا" انفجار الإطار الأمامي، ونتج عنه إصابة إحداهما بكسور في اليد، بينما الأخرى تعرّضت لكدمات خفيفة، فيما تعرّض سائقهما الخاص من الجنسية الباكستانية، إلى جروح بسيطة تمّ نقله عن طريق أحد المواطنين إلى مستشفى النور التخصُّصي بمكة المكرّمة.