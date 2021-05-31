"غريفيث" يدعو أطراف النزاع اليمني إلى إنهاء الحرب

أشار إلى إجماع دبلوماسي على ردم الهوة بينهم

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أطراف النزاع اليمني خلال زيارة لصنعاء، اليوم الاثنين، إلى الاستفادة من الزخم الدبلوماسي الإقليمي والدولي لإنهاء الحرب المدمرة في البلد الفقير.

وقال "غريفيث" قبيل مغادرته صنعاء: "لقد اقترحنا عدة طرق لردم الهوة بين الطرفين، وهناك قدر غير عادي من الإجماع الدبلوماسي لدعم هذه المقترحات"، وفقاَ لـ"رويترز".

وأشار إلى أن "هناك طاقة دبلوماسية حقيقية لم تكن موجودة من قبل".

وبدت تصريحات "غريفيث" في صنعاء بعد لقاءات مع مسؤولين في صفوف المتمردين الحوثيين، إيجابية بالمقارنة مع إعلانه في بداية الشهر الحالي عدم توصل المحادثات إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار.

ويجري المبعوث الأممي وموفد الولايات المتحدة لليمن تيموثي ليندركينغ جولات مكوكية في المنطقة لدفع جهود السلام إلى الأمام في البلد الغارق في الحرب منذ 2014.