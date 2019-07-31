"صيانة المناظير" تعرقل رصد هلال ذي الحجة من"برج الساعة"

"مليكي" لـ"سبق": المركز سيكون المرصد الأول للعالم الإسلامي

كشفت مصادر خاصة أن صيانة مناظير مرصد برج الساعة بمكة المكرمة، ستحول دون تحري ورصد هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، بعد أن كان مقررًا أن يكون "البرج" ولأول مرة راصدًا للأهلّة بشكل فعلي اعتباراً من هذا الشهر.



وكان المشرف على كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرصد الأهلّة وأبحاث القمر، والمشرف على جميع الشؤون العلمية المتعلّقة بمركز برج الساعة للأهلّة والتوقيت والفلك، الدكتور ياسين مليكي، قد أكد أنه سيكون مركز برج الساعة بمكة مرصدًا إسلاميًّا للأهلّة؛ كونه يضمّ مجموعة مناظير عالمية.



وقال "مليكي" لـ"سبق": المركز فريد من نوعه، وفيه أدقّ مواقيت تؤخذ من المركز نفسه، ويثبت ذلك أن المملكة العربية السعودية تقود العالم الإسلامي في موضوع الوقت والمواقيت، والمركز ضمن 14 مرصدًا.



وأضاف: سيسهم مع العالم ككلٍّ من وكالات الفضاء العالمية؛ مثل الأمريكية والأوروبية والمواقع الجبّارة في الجامعات العالمية، وسيكون المرصد الأول للعالم الإسلامي، ليصبح أول مرصد متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم تحتضنه مكة المكرمة.