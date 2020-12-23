لأول مرة بمستشفى القطيف.. 50 جراحة لإزالة المياه البيضاء بتقنية "الفاكو"

دون أي تخدير سوى قطرات موضعية.. وأنهى قائمة انتظار طويلة

ضِمن المبادرات الخيرية لجراحات المياه البيضاء، والتي يقوم بها الدكتور جرمان بن معيض القحطاني أستاذ العيون في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل واستشاري طب وجراحة العيون في مستشفى الملك فهد الجامعي في الخبر، بمختلف مناطق المملكة، تمكّن الدكتور القحطاني من إنهاء معاناة ٥٠ مريضًا مصابًا بالمياه البيضاء كانوا على قائمة انتظار طويلة في مستشفى القطيف المركزي.

وعلى الرغم من صعوبة المَهمة، أجرى الدكتور القحطاني جميع العمليات بواسطة التفتيت بالموجات الصوتية (الفاكو) والتي تُجرى لأول مرة في مستشفى القطيف المركزي، وكذلك لأول مرة تُجرى مثل هذه العمليات بالمستشفى دون أي تخدير سوى قطرات موضعية في العين.

وقام الدكتور القحطاني خلال تلك الفترة بتدريب الطاقم الفني على التعامل مع جهاز التفتيت أثناء إجراء العمليات، وبفضل الله تكللت جميع العمليات بالنجاح؛ برغم أن غالبية المرضى كانوا يعانون من وجود المياه البيضاء المكتملة.

واستخدم الدكتور القحطاني في مهمته أدواته الجراحية والتي تصاحبه في مبادراته؛ حيث إنه يمتلك شخصيًّا أدوات جراحية كاملة لإجراء عمليات التفتيت لستة مرضى متتابعين، وكذلك يمتلك قطعتين من المقبض الرئيسي لجهاز التفتيت (الفاكو).