العراق.. القبض على 3 "دواعش" يستهدفون أبراج نقل الطاقة الكهربائية في ديالى

ألقت قوات الأمن العراقية، اليوم، القبض على ثلاثة أشخاص متهمين باستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي بأن القوات الأمنية ألقت القبض على الأشخاص الثلاثة، واعترفوا أثناء التحقيق بانتمائهم إلى عصابات "داعش" الإرهابية وقيامهم باستهداف الأبراج الناقلة للكهرباء من أجل إشاعة الفوضى في الشارع العراقي.