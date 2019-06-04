رئيس "فلكية جدة": هلال عيد الفطر يزين السماء.. الليلة

يرصد بسهولة بالعين المجردة.. وفرصة مثالية للتصوير

أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن هلال عيد الفطر السعيد يزين سماء السعودية والمنطقة العربية منذ ما بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2019.

وقال: مع الانتقال نحو بداية الليل يرصد بسهولة بالعين المجردة باتجاه الأفق الغربي، وسيكون في حالة اقتران مع كوكب عطارد الذي سيقع إلى يمين القمر بالنسبة للراصد، وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

وأضاف: سيكون هلال القمر قد ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح عالياً ومرتفعاً في قبة السماء مقارنة بالليلة الماضية، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار أو العين المجردة فيمكن ملاحظة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر بنور الشمس مضاءً بضوء خافت.

وأردف "أبوزاهرة": ذلك الضوء الخافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وكان القمر وقع في الاقتران يوم الاثنين 3 يونيو في الساعة 01:01 بعد الظهر بتوقيت السعودية "10:01 صباحًا بتوقيت غرينتش".

وقال "أبوزاهرة": في مساء يوم غد الأربعاء 5 يونيو سيلاحظ أن القمر قد غير موقعه نتيجة لحركته في مداره حول الأرض وأصبح قرب كوكب المريخ في حالة اقتران.

وأضاف: يعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثاليًا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة لغروب القمر مبكرًا، والذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

وأردف: بمراقبة القمر خلال الأسابيع المقبلة سوف يزداد حجمه وهو في طريقه نحو البدر المكتمل، وأيضًا سيكون دليلاً لتحديد موقع الكواكب المرئية حاليًا، مثل المشتري وزحل والعديد من النجوم البراقة.