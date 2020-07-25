مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة في حادث مروري مروع بالأفلاج

الأب والأم واثنين من أبنائهم

لقي أربعة أشخاص جميعهم من عائلة واحدة مصرعهم مساء أمس الجمعة إثر حادث مروري في الأفلاج.

وتشير التفاصيل إلى وقوع حادث مروري (15 كم جنوب الأفلاج) وأسفر الحادث عن وفاة رجل وزوجته واثنين من أبنائهم، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.