مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة في حادث مروري مروع بالأفلاج

الأب والأم واثنين من أبنائهم

لقي أربعة أشخاص جميعهم من عائلة واحدة مصرعهم مساء أمس الجمعة إثر حادث مروري في الأفلاج.

وتشير التفاصيل إلى وقوع حادث مروري (15 كم جنوب الأفلاج) وأسفر الحادث عن وفاة رجل وزوجته واثنين من أبنائهم، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حادث مروع الأفلاج

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25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 12:19 AM

الأب والأم واثنين من أبنائهم

مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة في حادث مروري مروع بالأفلاج

صحيفة سبق الإلكترونية

الأفلاج

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لقي أربعة أشخاص جميعهم من عائلة واحدة مصرعهم مساء أمس الجمعة إثر حادث مروري في الأفلاج.

وتشير التفاصيل إلى وقوع حادث مروري (15 كم جنوب الأفلاج) وأسفر الحادث عن وفاة رجل وزوجته واثنين من أبنائهم، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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