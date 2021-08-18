"الغذاء والدواء" تحدد ضوابط استخدام منتجات التجميل

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه وقبل استخدامك لمنتجات التجميل يجب التأكد من تحقق الشروط التي تضمن سلامتها لك.
وقالت: يجب التحقق من إدراج المنتج لدى الهيئة، وعدم استخدام منتجات مجهولة المصدر والمكونات، والتحقق من صلاحية المنتج قبل استخدامه، وتخزين المنتجات حسب التعليمات المذكورة على العبوة.
من بينها عدم وجود منتجات مجهولة المصدر والمكونات
ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه وقبل استخدامك لمنتجات التجميل يجب التأكد من تحقق الشروط التي تضمن سلامتها لك.
وقالت: يجب التحقق من إدراج المنتج لدى الهيئة، وعدم استخدام منتجات مجهولة المصدر والمكونات، والتحقق من صلاحية المنتج قبل استخدامه، وتخزين المنتجات حسب التعليمات المذكورة على العبوة.