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من بينها عدم وجود منتجات مجهولة المصدر والمكونات

"الغذاء والدواء" تحدد ضوابط استخدام منتجات التجميل

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‬ ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه وقبل استخدامك لمنتجات التجميل يجب التأكد من تحقق الشروط التي تضمن سلامتها لك.

وقالت: يجب التحقق من إدراج المنتج لدى الهيئة، وعدم استخدام منتجات مجهولة المصدر والمكونات، والتحقق من صلاحية المنتج قبل استخدامه، وتخزين المنتجات حسب التعليمات المذكورة على العبوة.