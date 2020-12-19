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خلال محاولات فض مسيرة للمطالبة بفتح الشارع المُغلق منذ 17 عامًا

فلسطينيون يسقطون "مُسيرة" لقوات الاحتلال الإسرائيلي في كفر قدوم

أسقط فلسطينيون، أمس الجمعة، طائرة مُسيرة صغيرة، كان يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق قنابل غاز على مسيرة للمطالبة بفتح شارع قرية كفر قدوم المُغلق منذ 17 عامًا.



وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مشاركين في مسيرة احتجاجية في القرية الكائنة في نطاق محافظة قلقيلية بالضفة الغربية، أسقطوا الطائرة بعد أن حاول جنود من الجيش الاحتلال فضّ التظاهرة.



ونقلت وكالة "وفا" عن شهود عيان قولهم: إن قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع جرى إطلاقها بكثافة، فيما أصيب العشرات بحالة اختناق.



ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية مقطع فيديو للحظة رمي متظاهرين للطائرة المسيرة بقطع من الأحجار، قبل أن تسقط ويصدر عنها دخان كثيف، في حين لم يصدر الجيش الإسرائيلي تعقيبًا على الواقعة.