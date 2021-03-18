الجوازات تؤكد: "البصمة" متطلب أساسي للمقيمين عند عُمر 6 سنوات

نقل الخدمات للذكور عند 25 عاماً والإناث يلزم وجود إثبات عدم زواج

دعت الإدارة العامة للجوازات المقيمين بضرورة تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" عند عمر السادسة فأكثر لإتمام إجراءات أفراد أسرهم.



وأكدت "الجوازات" أن تسجيل الخصائص الحيوية متطلب أساسي عند بلوغ أحد أفراد الأسرة السادسة من العمر لإتمام الإجراءات للأسر المقيمة.



وحول نقل الخدمات للتابعين، أكدت أن التعليمات تلزم بإجراء نقل الخدمات للتابعين الذكور عند بلوغ سن الـ ٢٥ عاماً. وفيما يخص الإناث يلزم وجود إثبات عدم زواج لتتمكن من تجديد هوية مقيم على والدها.