كوريا الجنوبية: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت كوريا الجنوبية 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 11 ألفًا و590 إصابة.

وتم تسجيل 48 من الإصابات الجديدة في العاصمة سول وضواحيها.