أكثر من 6600 مستفيد ومستفيدة من برامج الهلال الأحمر بالشرقية

خلال سبتمبر الماضي.. شملت 125 برنامجًا تدريبيًّا وتأهيليًّا

ساهمت البرامج التدريبية لإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، في تدريب وتأهيل وتثقيف "6679" مستفيدًا ومستفيدةً خلال سبتمبر الماضي.

وبلغت البرامج التدريبية في المنطقة الشرقية "125" برنامجًا تدريبيًّا وتأهيليًّا.

وتنوّعت الدورات المقدمة للمواطنين والكوادر الإسعافية في الهيئة، وشملت "41" دورة في برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية، استفاد منها "713" متدرّبًا ومتدرّبة.

و"16" دورة طبية تخصّصية للكادر الإسعافي في البروتوكولات العلاجية ومبادئ الخدمات الإسعافية، والـ"BLS" وفتح مجرى الهواء والـ"ITLS" وتدريب ميداني في المراكز الإسعافية.

كذلك نظمت "68" محاضرة إسعافية وأركان تثقيفية لـ"5847" مستفيدًا ومستفيدةً في جهات مختلفة بالمنطقة الشرقية والجمهور من المواطنين والمقيمين.

وتسعى الهيئة من خلال هذه البرامج التدريبية التأهيلية إلى رفع استعدادات كوادرها الطبية الإسعافية والجمهور من المواطنين والمقيمين، للمساهمة في إنقاذ الحالات الإسعافية المختلفة في اللحظات الأولى من وقوعها، لتفادي حدوث أي مضاعفات أو وفاة، لا قدر الله تعالى.

وأهابت الهيئة بالإخوة المواطنين والأخوات المواطنات المبادرة للتقدم لإدارات التدريب في هيئة الهلال الأحمر السعودي، للتسجيل في هذه الدورات والمحاضرات المهمة للحصول على التأهيل والتدريب اللازم في مبادئ الإسعافات الأولية، للمساهمة في إنقاذ الحالات الإسعافية عند الحاجة.