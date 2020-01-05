"بومبيو": تقديرات المخابرات عززت خيار التحرك ضد "سليماني"

لفت إلى أن تركه كان سيمثل تهديداً أكبر

دافع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأحد)، عن الضربة الجوية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقال "بومبيو": "إن معلومات المخابرات أوضحت أن التقاعس عن التحرك ضد سليماني كان سيمثل تهديداً أكبر".

وأكد الوزير الأمريكي خلال مقابلة مع برنامج "ذيس ويك" على قناة "إيه.بي.سي"، أن التقاعس بما يسمح لـ"سليماني" بمواصلة تدبيره وتخطيطه، لحملته الإرهابية كان سيمثل خطراً أكبر من التحرك الذي أقدمنا عليه.