مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تطلق المرحلة النهائية لـ"أوركيدز" السكني

مشروع مقام على مساحة 755 ألف م2 بأسعار تنافسية وخطط سداد مرنة

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن إطلاق الأراضي السكنية المطورة لمشروع "أوركيدز"، خلال الفترة من 3 حتى 9 من شهر أكتوبر 2019م، في مركز العرض والمبيعات المخصص لمشاريع المدينة الاقتصادية في شارع الأمير سلطان بمدينة جدة.

ويمتد مشروع "أوركيدز" على مساحة 755 ألف متر مربع، ويضم 110 أرضاً سكنية مطورة تتراوح مساحاتها بين 250 و600م2 حيث تتميز بأسعار تنافسية تبدأ من 222.888 ريـالاً، وخطط سداد مرنة على خمس سنوات دون فوائد جاهزة للتسليم تلبي كل متطلبات الحياة العائلية.

ويتميز المشروع بقربه من الشاطئ العام إلى جانب أبرز المرافق الاجتماعية والسياحية بالمدينة الاقتصادية، من أهمها مجمع أزميرالد الرياضي وملعب الغولف "رويال غرينز" والنادي الريفي ومول المروج.

وأعرب رئيس قطاع جودة الحياة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أنس نجمي، عن سعادته بإطلاق المرحلة الأخيرة من الأراضي المطورة لمشروع "أوركيدز"، والذي يأتي تجاوباً للطلب والاهتمام المتزايد خلال طرح المرحلة الأولى.

ويعد المشروع السكني الجديد أحد برامج جودة الحياة للمدينة الاقتصادية تماشياً مع رؤية المملكة 2030، بضرورة توفير حلول سكنية متنوعة تناسب كل مستويات الدخل، حيث يقدم فرصاً واعدة للمواطنين لبناء منازل أحلامهم أو راغبي الاستثمار في الأراضي السكنية، المطورة بأحدث أساليب البنية التحتية المتقدمة فضلاً عن شبكة تصريف مياه الأمطار.

وقال "نجمي": روعي في تصميم مشروع "أوركيدز" أعلى مستويات العيش بأسلوب حياة مميز وفريد في أجواء عصرية راقية تحيطها أعلى درجات الخصوصية والأمان.

جدير بالذكر أنه تم تصميم الأحياء السكنية المختلفة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطريقة حديثة وتتناسب مع متطلبات الأسرة السعودية العائلية وتتماشى مع برامج جودة الحياة والرؤية 2030، بضرورة توفير السكن المناسب للعائلة السعودية مكتمل الخدمات والمقومات الأساسية، حيث يتمتع السكان بكامل مزايا البيئة العصرية المتطورة داخل المدينة الاقتصادية.