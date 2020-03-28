"هيئة تبوك" تنشر لوحات توعوية عن كورونا المستجد

في محافظتي ضباء وتيماء

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك، ضمن برامجه الوقائية، في محافظتي ضباء وتيماء، عددًا من اللوحات تتعلق بجائحة كورونا.

جاء ذلك بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة في المراكز التجارية والشوارع والأماكن العامة.

وتشتمل اللوحات على رسائل توعوية ووقائية حول الأدعية المأثورة للوقاية من الأسقام.

وتأتي برامج الهيئة للرفع من مستوى العمل الوقائي والتوعوي لدى المجتمع، بمتابعة مدير عام فرع تبوك، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، تمشيًا مع توجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.