"تجربة المريض" تشارك في تقييم الخدمة الصحية للحجاج بمستشفى منى الجسر

لقياس مستوى رضى المرضى

يشارك برنامج "تجربة المريض" في مستشفى منى الجسر بتقييم الخدمة الصحية المقدمة للحجاج من الكادر الطبي في المنشأة الصحية وقياس مستوى رضى المرضى.

وتتضمن مهام تجربة المريض استقبال ومعالجة البلاغات والشكاوى والتعريف بحقوق المرضى ومسؤولياتهم.

كما يقدم البرنامج الدعم والخدمات المساندة للمرضى داخل المنشأة الصحية، وتحسين وتصميم تجربة المريض بالمنشأة الصحية وذلك من خلال عمل جولات ميدانية بشكل مستمر على الأقسام الطبية والتنويم والفنية ورصد الملاحظات وفرص تحسين تجربة المريض، إضافة إلى التعاون مع مركز أداء الحكومي لقياس أداء الحج للمستفيدين من الخدمات الصحية وتقديم الدعم الكامل لهم، وتسهيل الحصول على الخدمة الصحية للمراجعين داخل المنشأة الصحية.

ومن أبرز مهام برنامج تجربة المريض: التنسيق بين مركز الاتصال 937 والأقسام ذات العلاقة في المستشفيات، فيما يخص بلاغات المفقودين، إضافةً إلى دعم المستفيدين وتسهيل تقديم الخدمة لهم بجميع السبل، وتقديم الخدمات الصحية بما يكفل حفظ حقوق المرضى، وتوفير موظفين لتقديم الترجمة بلغات عدة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب التعامل مع الحالات الإنسانية، وإشعار أسر المرضى الحجاج "التفويج" عن وضع المرضى وتلقي استفساراتهم، والعمل على تحسين تجربة المرضى الحجاج، والمساعدة في تسهيل قياس رضا المستفيدين على مستوى رحلة أداء الحج.