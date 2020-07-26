"مكافحة الاتجار بالأشخاص": الضحايا يتعرضون لأشكال مختلفة من الاستغلال

من بينها الدعارة والتسول والعمل القسري ونزع الأعضاء

أكدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن الضحايا المُتاجر بهم يتعرضون لأشكال مختلفة من الاستغلال.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إن "من أشكال الاستغلال الدعارة، والعمل القسري، والتسول والجريمة، والعبودية المنزلية، والزواج القسري، وزواج القُصر، ونزع الأعضاء".