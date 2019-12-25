وسقطت عصابة "حظائر الماشية" .. قتلوا "سودانياً" وسرقوا 140 رأس غنم

5 إثيوبيين ونازح أوقعت بهم شرطة الرياض .. أصابوا اثنين أحدهما حالته حرجة

أطاحت شرطة الرياض بتشكيل عصابي "خمسة إثيوبيين ونازح" امتهنوا ارتكاب جرائم الاعتداء والسطو على العاملين بحظائر الماشية, حيث نتج عن إحدى جرائمهم مقتل مقيم سوداني وإصابة اثنين آخرين؛ أحدهما بحالةٍ حرجة، كما اتضح ارتكابهم جريمتَي سطو استولوا من خلالهما على ما يقارب (140) رأساً من الأغنام.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي والقبض على عناصره "خمسة إثيوبيين ونازح؛ جميعهم في العقد الثالث من العمر", امتهنوا ارتكاب جرائم الاعتداء والسطو على العاملين بحظائر الماشية ومهاجمتهم بالأسلحة البيضاء؛ حيث نتج عن إحدى جرائمهم مقتل مقيم -سوداني الجنسية- إثر تعرُّضه لطعناتٍ عدة، وإصابة اثنين آخرين؛ أحدهما بحالةٍ حرجة، كما اتضح من إجراءات الاستدلال ارتكابهم جريمتَي سطو استولوا من خلالهما على ما يقارب (140) رأساً من الأغنام، وتمّ توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.