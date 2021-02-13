"الصحة": تسجيل 337 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 356 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 13 فبراير 2021، تسجيل 337 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 372410 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 356 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 363303 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6428 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2679 والحالات الحرجة 456 حالة.