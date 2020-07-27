في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

تستمر من الساعة 8 صباحًا حتى 11 مساء





واس- المدينة المنورة: أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم الاثنين، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر من الساعة الثامنة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء.