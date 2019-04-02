"سياحة جدة" ترخص لأول متحف متخصص في الصحافة بالمملكة

يضم مجموعة ضخمة من الكنوز الثقافية والمجلات والكتب القديمة

أصدر فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في جدة، ترخيصاً لمتحف "صفحات من التاريخ"، كواحد من أهم المتاحف المتخصصة في تاريخ الصحافة بالمملكة.

ويتضمن المتحف مجموعة ضخمة من الكنوز الثقافية وهي عبارة عن مئات الألوف من النسخ من الصحف والمجلات والكتب القديمة، إضافة إلى التحف العتيقة المصنوعة من الانتيكات.

وسلّم المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري، بحضور مدير التراث العمراني بجدة المهندس نبيل الصايغ ومدير آثار جدة محمد السبيعي، صاحب المتحف جابر الغامدي، اليوم، ترخيص متحف تراثي نوعي.

جاء ذلك ذلك ضمن جهود الهيئة لدعم المتاحف الخاصة في محافظة جدة وتطويرها حتى تؤدي دورها في تعزيز قطاع السياحة والترفيه في المنطقة.

وثمن "العمري" جهود "الغامدي" في إنشاء هذا المتحف المميز، مؤكداً أن المتحف يعد إضافة مهمة لقطاع المتاحف المرخصة في منطقة مكة المكرمة، نظراً لما يحتويه من مطبوعات نادرة تساهم في تعريف المجتمع بتاريخ وإرث الصحافة المحلية.

وأكد أن الهيئة ترى أنها ثروة وطنية و لا بد من المحافظة عليها من خلال حفظها في مثل هذا المتحف الذي يحتضن بداخلة وثائق صحفية هامة للمملكة.

من جانبه، قدم "الغامدي" شكره لإدارة المتاحف بالهيئة وفرع السياحة في جدة لدعمهم ومساندتهم حتى الحصول على ترخيص رسمي للمتحف، مقدراً جهود الجميع واسهاماتهم في تذليل كافة الإجراءات والمتابعة حتى استيفاء كافة المتطلبات.

يشار إلى أن "الهيئة" تمنح التراخيص اللازمة لأصحاب المتاحف الخاصة لممارسة أعمالهم تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وتساعد هذه المتاحف الخاصة في الارتقاء بالمنتج السياحي، مع تقديم المساعدة الفنية والإدارية لتسهيل القيام بالواجبات ضمن المنظومة السياحية، وجعل المتاحف ضمن المسار السياحي للمحافظة، كما تقدم المساعدة لتطوير العروض.