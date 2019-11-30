"الصحة" تنفي صحة الصورة المتداوَلة عن السجائر المجهولة.. وتوضح: كل منتجات التبغ مضرَّة

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه ‏لا صحة لما يتم تداوله عن صدور تحذير عاجل من وزارة الصحة بشأن انتشار أنواع من السجائر مجهولة الصنع.

وأكدت وزارة الصحة أن منتجات التبغ كافة مضرَّة بالصحة، ودعت للإقلاع عن التدخين بالحجز في أقرب عيادة للإقلاع عن التدخين، وذلك بالاتصال على الرقم٩٣٧.

وكانت صورة مفبركة، قد تم تداولها، أشارت إلى صدور تحذير بشأن سجائر متداوَلة، وتسجيل حالات مَرَضية، وهي الصورة التي نفتها "الصحة".