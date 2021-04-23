"السفير": وصلنا إلى 171 ألف موظف سعودي في قطاع السياحة بالمملكة

بنسبة توطين 25 %.. وعدد المقيمين العاملين بالقطاع يبلغ 512 ألفًا

كشف بندر بن محمد السفير مدير عام تدريب وتوطين الوظائف السياحية في وزارة السياحة خلال اللقاء الافتراضي مع مجلس إدارة غرفة الأحساء عن عدد العاملين من المواطنين والمقيمين في القطاع السياحي السعودي، حيث أكد أن إجمالي العاملين المواطنين في القطاع السياحي 171 ألف سعودي بنسبة توطين 25 % وعدد المقيمين العاملين في القطاع يبلغ 512 ألف موظف.

ولفت السفير إلى أن قطاع السياحة في المملكة يتكون من 12 مجموعة اقتصادية رئيسة وهي الإقامة للزائر، أنشطة وكالات السفر وخدمات الحجز الأخرى، النقل المائي، النقل البري، النقل الجوي، النقل بالسكك الحديدية، تأجير معدات النقل، تجارة التجزئة في السلع السياحية التقليدية الخاصة بالبلد، أنشطة السياحة التقليدية الأخرى الخاصة بالبلد، أنشطة تقديم الأطعمة والمشروبات الأنشطة الرياضية والترويحية الأنشطة الثقافية.

وأشار إلى أن الوزارة تهدف وفق مؤشرات الأداء لـ 2022 إلى رفع الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3 % مقابل 2.3 % خلال 2002، وإجمالي عدد الموظفين 834 ألف موظف، إجمالي الزيارات 62 مليون زيارة.

ولفت إلى أن مبادرة 100 ألف فرصة عمل في القطاع السياحي تستهدف الباحثين عن عمل من الجنسين والعاملين في تحويل مسارهم المهني للقطاع السياحي والكفاءات الوطنية الراغبة في التطور الوظيفي.