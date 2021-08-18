"أردوغان" و"طحنون بن زايد" يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدَيْن

ناقشا الفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء في العاصمة التركية أنقرة سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري، والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدَيْن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأوضحت "وام" أن الطرفين تداولا أيضًا عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.





من ناحتيها، أعلنت الرئاسة التركية على "تويتر" أن الرئيس أردوغان استقبل الشيخ طحنون بن زايد في القصر الرئاسي بأنقرة، دون ذكر تفاصيل إضافية عن طبيعة المحادثات.



