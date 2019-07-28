برعاية "أمير الجوف".. افتتاح "مهرجان الفاكهة بطبرجل"

٣٠ عارضًا بمنتجات متنوعة وجناح للفنون التشكيلية يضم ١٠٠ عمل

برعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، انطلقت مساء أمس السبت فعاليات مهرجان الفاكهة بطبرجل في نسخته الأولى، بحضور المستشار الخاص لأمير منطقة الجوف الدكتور أحمد بن محمد السناني، الذي قص الشريط فور وصوله معلناً انطلاق المهرجان.



وتجول الدكتور "السناني" على أجنحة معارض منتجات الفواكه التي احتوت على ٣٠ عارضًا زراعيًا تنوعت منتجاتهم من الفواكه والأسر المنتجة بجناحيها "المنسوجات والمأكولات الشعبية" وجناح الفنون التشكيلية والذي تزيّن بأكثر من ١٠٠ عمل فني من أعمال فناني وفنانات المنطقة، وأجنحة الإدارات الحكومية, مستمعاً لشرح من رئيس بلدية طبرجل المكلف الدكتور ماجد الشحتوت الشراري عن أجنحة المهرجان.



وشاهد فقرات الحفل الخطابي التي قدمها مساعد الشراري وبدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم وتضمن قصيدة شعرية للشاعر عيد غانم الشراري وأوبريت إنشادي .



وفي الختام كرّم المستشار "السناني" المشاركين والجهات الراعية للمهرجان .



حضر حفل الافتتاح محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ومدير هيئة السياحة والتراث الوطني بالجوف ياسر بن ابراهيم العلي وعدد من مدراء ورؤساء الدوائر الحكومية والأعيان والشيوخ.