3 مدن سعودية تسجل 780 إصابة بـ"كورونا"

الرياض 1584 وجدة 391 ومكة 197 والهفوف 192 حالة

سجلت مدينة الرياض 1584 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت ثلاث مدن سعودية أخرى تسجيل 780 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة، من بينها 391 حالة في جدة و197 حالة في مكة المكرّمة و192 حالة في الهفوف.