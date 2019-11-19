أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس هيئة السوق المالية ومدير هيئة الرقابة

لتعزيز التعاون والتكامل والتواصل المباشر

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه في قصر الحكم اليوم، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة أحمد بن عبدالعزيز الدليجان، الذي تم تكليفه مؤخراً مديراً عاماً للفرع.

وقدم سمو أمير منطقة الرياض التهنئة للدليجان، بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للهيئة بالمنطقة، متطلعاً إلى التعاون والتكامل بين الهيئة والإمارة وتعزيز التواصل المباشر، فيما أعرب "الدليجان" عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على دعمه واهتمامه.

كما استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه في قصر الحكم اليوم، رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، ووكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بن محمد بالغنيم، وعدداً من مسؤولي الهيئة.

وفي بداية الاستقبال استعرض "القويز" مجالات الهيئة في القطاعين المالي والاستثماري ودورها التنظيمي والإشرافي على التداول المحلي، وبرامجها في الحماية ورفع الوعي للمستثمرين والمشاركين.

وأشار رئيس هيئة السوق المالية إلى التمركز المالي لمنطقة الرياض، وترقب العالم لها خلال الطرح الأولي لشركة "أرامكو" السعودية.

كما جرى مناقشة تعزيز التعاون بين إمارة المنطقة والهيئة في عدد من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام على المخالفين؛ لتعزيز الثقة بالسوق المالية السعودية ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح المرعية.

وأكد أمير منطقة الرياض على المستوى والمهنية العالية لهيئة السوق المالية وقياداتها في تطوير القطاعات المالية والاستثمارية بالوطن الغالي، مشدداً على التعاون والدعم المباشر بين الإمارة والهيئة في جميع الجوانب.