الإمارات تسجل 1.141 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي عدد المتعافين من الفيروس يبلغ 137.608

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة 1.141 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 141.032 حالة، كما سجلت أربع حالات وفاة ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 514 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات شفاء 672 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 137.608 حالات.

فيروس كورونا الجديد

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07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 02:09 PM

إجمالي عدد المتعافين من الفيروس يبلغ 137.608

الإمارات تسجل 1.141 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة 1.141 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 141.032 حالة، كما سجلت أربع حالات وفاة ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 514 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات شفاء 672 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 137.608 حالات.

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فيروس كورونا الجديد

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