الجبير يبحث أوضاع المنطقة مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران

تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير؛ في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لشؤون إيران روبرت مالي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.