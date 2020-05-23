خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير الكويت

هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن والأمة الإسلامية بالخير والمسرات.


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23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 08:54 PM

هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير الكويت

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن والأمة الإسلامية بالخير والمسرات.


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