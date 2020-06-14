ليبيا تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ارتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 62

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل حالتَي وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلاً عن تسجيل 3 حالات شفاء من الفيروس.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه تسلم 830 عينة موزعة على عدد من المدن الليبية، مشيرة إلى أن النتائج شملت 821 عينة سالبة، و9 عينات موجبة منها 3 حالات جديدة، و6 حالات مخالطين.

ولفت المركز إلى أن العينات السالبة شملت 3 حالات للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 62 متعافى، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة في ليبيا إلى 8 حالات.