مواطنون ينقذون مقيمين احتجزهما سيل مزلقان وادي عيار

قبل وصول فرق الدفاع المدني بالليث إلى الموقع

أنقذ مواطنون شخصين من جنسية عربية احتجزتهما السيول في مزلفان وادي عيار شرق محافظة الليث، قبل وصول فرق الإنقاذ بالدفاع المدني.

وكان الدفاع المدني بالليث قد تلقى بلاغاً في الساعة 13:03 يفيد باحتجاز شخصين في مزلقان وادي عيار، على مسافة ١٥ كلم جنوب مركز غميقة.

وبعد وصول فرق الدفاع المدني تبين أن أحد الأشخاص قد تم إنقاذه قبل وصول الفرق، وأثناء عملية البحث وجد أن الشخص الآخر قد تم إنقاذه كذلك وهو في الجهة الأخرى من الوادي وكلاهما من جنسبة عربية.

وقد أجرى "الهلال الأحمر" الفحص الطبي للشخصين ووجد أنهما بصحة جيدة.